В Чечне лишились мандатов 13 депутатов

Грозный, , 13:04 — REGNUM В Чечне лишились депутатских мандатов 13 народных избранников. Причина — непредоставление ими сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установило надзорное ведомство Курчалоевского района, депутаты сельских поселений в декларациях за 2017 год «забыли» указать имеющуюся у них в собственности недвижимость, в том числе жилые дома, квартиры и нежилые помещения, а также земельные участки. Кроме того, вообще не представили сведения о доходах семь депутатов.

По результатам рассмотрения представлений прокуратуры полномочия всех 13 депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства, были прекращены.

Читайте также: Пять депутатов в Ингушетии лишились мандатов из-за утраты доверия

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года были уволены по представлению прокуратуры пять депутатов Назрановского района Ингушетии. Ряд из них скрыл сведения о доходах от предпринимательской деятельности, полученные их близкими родственниками, другие — данные о доходах и расходах членов семьи.

Читайте также: Девять крымских депутатов лишатся мандатов из-за своей скрытности