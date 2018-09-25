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Ватикан и Пекин пришли к промежуточному соглашению. Но процесс только начат

Политика

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Ватикан и Пекин пришли к промежуточному соглашению. Но процесс только начат
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Пекин, 25 сентября 2018, 01:34 — REGNUM  Временное соглашение о назначении епископов, которое подписали в Пекине заместитель секретаря Святого престола по связям с государствами Антуан Камиллери и заместитель министра иностранных дел КНР Ван Чао, не будет легким в реализации. Вместе с тем, соглашение открывает путь к восстановлению отношений между Ватиканом и Китаем. Каковы эти отношения и их перспективы, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Проблемы создаются не только трудностью переговоров с Пекином, но и наличием противников «сделки с Китаем» в Католической церкви. Противники опасаются, что в результате сделки Ватикан пожертвует интересами «подпольных католиков», критика выливалось в публичное выражение недовольства переговорами с Пекином и требованием увольнения госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

В то же время, с подписанием соглашения трудности отнюдь не заканчиваются. По словам директора Зала печати Грега Берка, процесс только начинается, а сама цель соглашения — «не политическая, а пастырская — позволить иметь епископов, которые находятся в общении с Римом, но в то же время признаны китайскими властями».

Какую реакцию диалог Ватикана и Пекина вызвал у соседей КНР, читайте в статье: Ватикан разморозил отношения с Пекином

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