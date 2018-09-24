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В Таджикистане стартовали антитеррористические учения военных РФ

Политика

В маневрах, которые продлятся до 28 сентября, принимают участие порядка 600 российских военных и более 80 единиц боевой техники

Москва, 24 сентября 2018, 12:52 — REGNUM  На военном полигоне Ляур в Таджикистане начались антитеррористические учения российских военных. Об этом сообщили 24 сентября в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ.

Отмечается, что маневры направлены на отработку противодействия террористическим формированиям, наступающим на российские военные объекты в гористой местности. В учениях принимают участие подразделения 201-й российской военной базы, сообщили в ЦВО. В маневрах, которые продлятся до 28 сентября, принимают участие порядка 600 российских военных и более 80 единиц боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киргизию были переброшены около 30 единиц военной авиатехники ЦВО, экипажи примут участие в совместных учениях силовых структур государств — членов СНГ «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018».

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Военные учения
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