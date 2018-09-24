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Зюганов и Жириновский готовы к коалиции в трех регионах

Политика

«Мы с Владимиром Вольфовичем переговорили перед началом второго тура выборной кампании, договорились максимально консолидировать свои силы вокруг реальной программы»

Москва, 24 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что партия готова к созданию коалиционного правительства с ЛДПР в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

«Мы всегда выступали за коалицию, за подлинную многопартийность. Я был инициатором пакетного соглашения в Госдуме. И мы тогда свои обязательства перед своими союзниками и коллегами полностью выполнили… Мы с Владимиром Вольфовичем переговорили перед началом второго тура выборной кампании, договорились максимально консолидировать свои силы вокруг реальной программы», — сказал Зюганов в ходе круглого стола КПРФ.

Он напомнил заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о готовности сформировать коалиционное правительство «с учетом максимальных интересов, в том числе и законодательной власти».

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