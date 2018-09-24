Самоуверенность вместо уверенности? Заявления Киева «режут ухо» — эсперт

Москва, , 12:48 — REGNUM Конечно, нужно обладать заметной долей уверенности в себе, чтобы назвать вооружённые силы Украины самыми сильными на континенте, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко во время ежегодного послания в парламенте заявил, что украинская армия «самая сильная на континенте». Позже он заявил, что Киев играет ключевую роль в сдерживании России на восточных рубежах Североатлантического альянса.

Раз уж на то пошло — под континентом, судя по всему, подразумевается Евразия, причём на самом деле подобное заявление будет «резать ухо», даже если оно будет сказано Китаем или Россией.

Как правило, руководство государств говорит о «лучших в мире войнах» и тому подобное, но никак не называет армию лучшей в мире.

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Слова Порошенко уже высмеял депутат Верховной рады. Украина действует нелогично, желая присоединиться к НАТО, заявил 23 сентября глава партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он предположил, что если украинская армия такая сильная, как о ней говорят Порошенко и украинские командующие, то не Украина должна вступать в НАТО, а НАТО — в Украину.

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