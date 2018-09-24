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Меркель назвала решение по экс-главе контрразведки‍ Маасену «поспешным»

Политика

Глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маасен был уволен за то, что отрицал сообщения о правых погромах и травле иностранцев в городе Хемниц

Берлин, 24 сентября 2018, 12:42 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Берлине рассказала, почему правящая коалиция трех партий в Германии приняла решение назначить экс-главу контрразведки Ханса-Георга Маасена начальником отдела по европейским и международным вопросам в министерстве внутренних дел.

По ее словам, представители партий приняли такое решение для того, чтобы не навредить работе ведомства.

Меркель выразила сожаление в связи с тем, что правящая коалиция трех партий приняла «поспешное решение».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маасен был уволен за то, что отрицал сообщения о правых погромах и травле иностранцев в городе Хемниц в конце августа 2018 г.

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Политическая жизнь Германии
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