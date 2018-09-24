Понедельник, 24 Сентября 2018 года
12:46:42 МСК

Для большей независимости от РФ Польша пророет канал в Балтийской косе

Политика

Строительство объекта имеет своей целью показать Москве, что времена российского диктата окончательно прошли

Варшава, 24 сентября 2018, 12:39 — REGNUM  Польша намерена построить канал, который соединит польский город-порт Эльблонг с Балтийским морем, заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Об этом сообщает 24 сентября издание Wiadomosci.

Отмечается, что строительство объекта имеет своей целью показать Москве, что времена российского диктата окончательно прошли.

«Польша должна в конечном итоге сбросить остатки статуса зависимого (от России — прим. ИА REGNUM ) государства», — цитирует издание слова лидера правящей партии Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября экс-глава МИД Польши Гжегош Схетына заявил, что отношения между Варшавой и Москвой необходимо улучшать, и это особенно важно для польского бизнеса.

Читайте также: Экс-глава МИД Польши: Варшаве нужно восстановить отношения с Москвой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и Польша
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить