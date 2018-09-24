Для большей независимости от РФ Польша пророет канал в Балтийской косе

Варшава, , 12:39 — REGNUM Польша намерена построить канал, который соединит польский город-порт Эльблонг с Балтийским морем, заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Об этом сообщает 24 сентября издание Wiadomosci.

Отмечается, что строительство объекта имеет своей целью показать Москве, что времена российского диктата окончательно прошли.

«Польша должна в конечном итоге сбросить остатки статуса зависимого (от России — прим. ИА REGNUM ) государства», — цитирует издание слова лидера правящей партии Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября экс-глава МИД Польши Гжегош Схетына заявил, что отношения между Варшавой и Москвой необходимо улучшать, и это особенно важно для польского бизнеса.

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