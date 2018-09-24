Победа Сипягина во Владимирской области была предсказуема – политолог

Владимир, , 12:36 — REGNUM Несмотря на богатый электоральный опыт, губернатор Владимирской области Светлана Орлова не справилась с трендом 2018 года — «Не смог набрать 50% в первом туре — жди протестного голосования во втором». Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев, отметив, во втором туре происходят более глубинные процессы, выходящие далеко за пределы регионов, катализатором которых стала непопулярная пенсионная реформа.

«Выборы губернатора Владимирской области происходили по схожему сценарию с голосованием за главу Приморья. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин перед избирательной кампанией явно не выглядел фаворитом или хотя бы претендентом на губернаторское кресло. Впрочем, после того, как отрыв между ним и действующим губернатором Орловой в первом туре составил всего несколько процентов, а уже через неделю в Приморье мы увидели, как еще недавно малоизвестный оппозиционер обходит по ходу голосования непопулярного руководителя региона, то победа Сипягина на выборах, во многом, уже была предсказуема», — считает политолог.

Юрий Коломейцев также отметил, что многие области в центральной части России являются одними из самых депрессивных в стране по уровню развития. Это объясняет, что жители некоторых из них на выборах губернаторов предпочтение отдают коммунистам или представителям ЛДПР.

«Люди не видят позитивных изменений вокруг себя, хотят что-то изменить, какого итога от голосования мы еще можем ждать в такой ситуации?», — задался риторическим вопросом эксперт.

«В то же время следует отдать должное работе системы избирательных комиссий Владимирской области. Выборы в регионе прошли заметно чище по сравнению с Приморским краем. Светлана Орлова никогда не была маститым политиком в регионе, скорее выступала в качестве «варяга». На выборах 2013 года население региона дало ей своеобразный «карт-бланш», доверилось ей как к кандидатуре, назначенной незадолго до выборов Владимиром Путиным. Три дня назад Орлова признала ошибки в работе своего правительства на фоне скандальных выборов в Приморье, видимо, уже тогда понимая, что ее шансы на переизбрание невелики. Избиратели проголосовали протестно, как в Приморском и Хабаровском краях», — считает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялись 23 сентября. Явка на них составила 38,29%, что значительно превысило показатель первого тура — 32,96%. Светлана Орлова уступила Владимиру Сипягину, набрав всего 37,46% голосов. За кандидата от ЛДПР проголосовали 57% избирателей, пришедших на выборы. Почти 24 тыс. бюллетеней оказались недействительными.

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