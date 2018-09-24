В Курганской области помогают только избранным молодым семьям

Курган, , 12:36 — REGNUM Из бюджета Курганской области выделили 16,5 млн рублей, чтобы помочь молодым семьям приобрести или построить жильё. При этом помощь оказывают только тем, кто может платить ипотеку. Деньги разделили между 23 получателями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пособие из областного бюджета на приобретение и строительство жилья получат 23 молодые семьи из Кургана, Каргапольского, Катайского, Кетовского, Шатровского и Шумихинского районов. Уточняется, что они не успели освоить средства субсидии в прошлом году. Выбор семей определялся возрастом супругов — он не должен превышать 35 лет хотя бы у одного из них, нуждаемостью семьи в жилом помещении, а также наличием доходов, позволяющих оплачивать ипотеку. Соответственно, людям с невысоким доходов рассчитывать пока не на что.

Напомним, как сообщали ранее местные СМИ, по состоянию на весну 2018 года региональный материнский капитал на общую сумму более 280 млн рублей ожидали 784 молодых зауральских семьи, обратившиеся с заявлениями с 1 января 2016 года по 2 марта 2018 года. Выплаты откладывались из-за финансовых проблем в регионе.