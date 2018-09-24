Зюганов предложил Путину встретиться в лидерами фракций Госдумы

Москва, , 12:35 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести встречу президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы и обсудить изменения избирательного законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

«Я предлагаю собраться в Кремле, попросить президента встретиться с лидерами (фракций) и обсудить наши все предложения», — сказал Зюганов в ходе круглого стола в Госдуме.

Он сообщил, что депутаты фракции предлагают 12 поправок в законодательство о выборах.