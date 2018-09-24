Ангела Меркель призвала коалицию заняться насущными проблемами

Берлин, , 12:37 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель призвала партнеров по правящей коалиции сосредоточиться на решении материальных задач после решения вопроса по так называемому делу Маасена, пишет газета WELT 24 сентября.

Меркель признала, что в первое решение о назначении бывшего главы контрразведки Ханса-Георга Массена статс-секретарем министерства внутренних дел было ошибкой, после чего призвала коллег сосредоточиться на решении более важных задач. Канцлер подчеркнула, что последние месяцы коалиция слишком занята собой.

1 октября Ангела Меркель созывает коалиционный комитет для принятия решения перед лицом угрозы запрета на движение дизельных автомобилей. Также она призвала к регулярным встречам лидеров коалиции для укрепления совместных достижений.

Меркель заявила о чрезвычайно требовательных временах, ссылаясь на проблемы Brexit и необходимость диджитализации. Канцлер пообещала делать всё, чтобы направить усилия на работу над существенными проблемами.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшие две недели правящая коалиция Германии посвятила решению судьбы бывшего главы контрразведки Маасена, который разошелся с правительством в оценке событий в городе Хемниц. Споры вокруг фигуры Маасена поставили под угрозу существование коалиции, которая с трудом сформировалась после выборов в бундестаг в сентябре 2017 года в течение полугода.

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