Подавление радаров в Сирии сделает поведение летчиков непредсказуемым

Москва, , 12:34 — REGNUM Подавление радаров и средств связи в прилегающих к Сирии районах может привести к большей непредсказуемости поведения летчиков, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

По его мнению, такие меры «охладят горячие головы» и удержат «от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим».

Подобный подход действительно сделает жизнь военно-воздушных сил третьих стран заметно сложнее, ведь большинство современных высокоточных боеприпасов полагает именно на спутниковую навигацию, да и сами самолёты ей активно пользуются.

С другой стороны, подавление радаров и средств связи может привести к большей непредсказуемости поведения лётчиков.

Помимо этого, ВВС Израиля и западной коалиции могут получить ценную информацию о работе российских систем радиоэлектронной борьбы.

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