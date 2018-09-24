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Вице-президент Индонезии примет участие в заседании ГА ООН

Политика

Юсуф Калла прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите мира памяти Нельсона Манделы

Джакарта, 24 сентября 2018, 12:33 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла возглавил индонезийскую делегацию на заседании 73-й Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Antaranews.

Юсуф Калла прибыл в Нью-Йорк 23 сентября. Вице-президент посетит саммит мира памяти Нельсона Манделы 24 сентября в качестве последующей меры по решению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 72/243, принятой 22 декабря 2017 года. Пленарное заседание на высоком уровне по проблеме глобального мира приурочено к 100-летию со дня рождения Нельсона Манделы.

Министр иностранных дел Ретно Марсуди и министр по координации развития человеческого потенциала и культуры Пуан Махарани сопровождают вице-президента в этой поездке.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президент ЮАР Нельсон Мандела является «символом универсальных ценностей — мира, всепрощения, человечности, достоинства, вдохновения, уважения и служения».

Напомним, 73-ясессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября 2018 года.

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Внешняя политика Индонезии
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