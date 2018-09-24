Следующей целью нападок Трампа станет Япония? – South China Morning Post

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Пока основной целью нападок главы Белого дома Дональда Трампа являются Китай, Канада и Мексика из-за их торгового дисбаланса с США, Япония старается «не высовываться» в надежде, что хорошие отношения премьер-министра страны Синдзо Абэ с Трампом смогут уберечь Токио от гнева бывшего телеведущего. Тем не менее на фоне грядущих переговоров между лидерами двух стран относительно торговых противоречий все больше признаков того, что следующей целью Трампа станет Япония, South China Morning Post.

Причиной для обострения может стать недовольство Трампа «очень высоким дефицитом» торговли с Японией. Так, в прошлом он составил $68,8 млрд, лишь отстав от тех же показателей торговли с Китаем ($375 млрд) и Мексикой ($71 млрд). И на долю экспорта автомобилей и запчастей к ним приходится 80% этого дисбаланса, поэтому недовольство Трампа тем, что на американских дорогах можно увидеть «миллионы японских автомобилей» тогда, когда в Японии практически нет американских.

Отчасти это связано с тем, что американские автомобили не приспособлены к дорогам Японии, отчасти, как указывают эксперты, Токио применяет инструменты, не имеющие ничего общего с тарифами, в том числе крайне жесткие стандарты безопасности, из-за которых импортирование автомобилей становится крайне проблематичным.

Переговоры между торговым представителем США Роберт Лайтхайзер и его японского коллеги Тосимицу Мотэги уже состоялись, не дав никаких конкретных результатов, и второй их раунд запланирован на 24 сентября. Обе стороны придерживаются противоположных позиций: Токио хочет решить заключить многосторонний торговый акт, тогда как Вашингтон стремится к двухсторонней сделке. По словам японского экономиста Харуми Тагучи, пока спор между Токио и Вашингтоном не начался по-серьёзному, но ситуация вскоре может измениться.

«Очень велика вероятность, что Дональд Трамп обратит свое внимание на Японию, после того как он достигнет определенного соглашения или договоренности в отношения торговых противоречий США с Китаем и NAFTA», — подчеркнул эксперт, имея в виду под NAFTA Североамериканское соглашение о свободной торговле.

«Самым эффективным оружием в арсенале администрации Трампа на переговорах по-прежнему будет угроза введения пошлин в размере 25% на импорт автомобилей в связи с необходимостью национальной обороны», — отметил сотрудник аналитического центра Teneo Intelligence Тобаяс Харрис, добавив, что подобный шаг будет иметь «значительное» воздействие на экономику Японии.

Напомним, ранее власти Китая повысили пошлины на импорт продукции из США. Таможенные службы КНР ввели пошлины от 5 до 10% на тысячи наименований американской продукции.

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