Демурин о новой реальности: все, что делают США, — во благо, а другие — нет

Москва, , 12:19 — REGNUM Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что «от России не было пользы (для США) ни на Украине, ни в Сирии» — характерный образчик менталитета американского политического деятеля, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу NBC, что тезис журналиста о бесполезности России справедлив, хотя это и «очень печально». Те действия, которые Россия предпринимает в Сирии и на Украине, «не приносят пользу» ни этим странам, ни Вашингтону.

Америка — вершитель судеб планеты; всё, что она делает, — правильно; все страны делятся на категории в зависимости от степени поддержки американской внешней политики. Отказ безоговорочно поддерживать эту политику — это уже «злонамеренность».

Продвижение каким-либо государством собственных интересов на международной арене, если они не согласованы с США, — это враждебные действия. Такова реальность, из которой следует исходить.

Реакция на такую реальность может быть различной. В начале 1990-х годов наша страна в своём урезанном событиями 1991 года виде попыталась жить в качестве сателлита США. Невозможность этого стала очевидной практически сразу, хотя и не сразу была признана режимом Бориса Ельцина.

Тем не менее агрессивные действия НАТО в Югославии, поддержка натовцами террористов в Чечне, втягивание в НАТО западных соседей России, их линия на подрыв позиций России на всем пространстве бывшего СССР и в мире в целом, многое другое вызвали отрезвление.

После того, что американцы уже в 2000-е «натворили» в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также событий на Украине это отрезвление усилилось.

Думаю, возврата к выстраиванию нашей политики исходя из категорий «полезности» или «бесполезности» для США уже никогда не будет. У нас с американцами действительно различные ценности. Их попытка навязать нам американские под видом «общечеловеческих» им не удалась.

Именно в этом, в своих ценностях, в опоре на свою традицию — залог восстановления и упрочения суверенности нашей страны и её политики. Если американцам чужой суверенитет неудобен, это их проблема. Если же суверенность партнёра признаётся и уважается, о многом можно договориться с взаимной пользой.

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