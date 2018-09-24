В Госдуму поступило 286 поправок к блоку пенсионных законопроектов

Москва, , 12:18 — REGNUM В комитет Госдумы по труду поступило 286 поправок к блоку инициатив по вопросам совершенствования пенсионного законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания рабочей группы Государственной думы по совершенствованию пенсионного законодательства.

«В профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поступило 286 поправок к блоку законов по вопросам совершенствования пенсионного законодательства», — сообщил Володин.

Рабочая группа поддержала блок поправок, предложенных Михаилом Шмаковым (ФНПР), а также инициативы Александра Калинина («Опора России») и Александра Шохина (РСПП).

Кроме того, спикер Госдумы предложил подготовить парламентские слушания по вопросам развития и поддержки предпринимательства.

«Пригласим правительство, правоохранительные органы, все заинтересованные организации. Будем исходить из задачи, поставленной в послании президента — обеспечить рост экономики более 3%. Законодательство не должно сдерживать развитие бизнеса», — подчеркнул он.

После принятия пенсионного пакета законов, «рабочая группа продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучит правоприменительную практику, получая обратную связь от наших граждан, с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат», сказал Володин.

Профильный комитет Госдумы по труду завершает прием поправок 24 сентября. После обсуждения инициатив комитетом Совет Думы определится с датой обсуждения законопроекта во втором чтении.

«По итогам рассмотрения комитетом по труду социальной политике и делам ветеранов и его предложений Совет Государственной думы сегодня примет решение о конкретной дате рассмотрения законопроекта по изменению параметров пенсионной системы во втором чтении. Мы ожидаем его рассмотрения уже на этой неделе», — заявил Володин.

По его словам, также на этой неделе в третьем чтении будут рассмотрены поправки президента в Уголовный Кодекс по защите граждан предпенсионного возраста от необоснованного отказа в принятии и на работу или от необоснованного увольнения.

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