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В РФ могут создать единый центр для координации инфраструктурных проектов

Политика

В основные задачи центра, финансирование которого предлагают «в основном» поручить госкомпаниям, будут входить формирование системы управления кросс-отраслевыми проектами, ведение их базы

Москва, 24 сентября 2018, 12:10 — REGNUM  Независимый офис по работе над планом модернизации и расширения инфраструктуры могут создать в Российской Федерации. С соответствующим предложением глава Минэкономики РФ Максим Орешкин обратился к вице-премьеру РФ Максиму Акимову, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Минэкономики предлагает создать в стране единый центр инфраструктурных компетенций, придав ему форму АНО.

Ожидается, что в основные задачи центра, финансирование которого предлагают «в основном» поручить госкомпаниям, будут входить формирование системы управления кросс-отраслевыми проектами, ведение их базы, контроль их эффективной цифровизации и сопряжение принимаемых решений между собой.

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