Жириновский предложил разделить Россию на 40 регионов и начать с Кавказа

Москва, , 12:09 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает новое территориальное деление России, он рассматривает укрупнение имеющихся регионов до 40 как превентивную меру от сепаратизма, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

В ходе парламентских слушаний в Госдуме предлагает укрупнить регионы.

«Укрупнение регионов — 85, зачем так много? Сорок достаточно», — сказал Жириновский, отметив, что небольшие субъекты РФ могут присоединяться к более крупным.

Также парламентарий видит опасность в том, что регионы образуются по национальному признаку.

«Это опасно — создание национальных регионов, в конечном итоге это может — не сейчас, но лет через 40−50 — это может снова привести к разделению, сепаратизму», — рассуждает он.

В качестве примера новой модели Жириновский привел Кавказский регион, где он предлагает два региона — Горный край и Кавказский край.

«Названия регионов должны быть по территориям, надо уйти от национального названия. Самый сложный регион — Кавказ. Дагестан по-русски что означает? Горский край. Там живут горцы 30 национальностей. Пускай будет Горский край, куда входят нынешний Дагестан, Чечня и Ингушетия. Столица условно Хасавюрт, город между Дагестаном и Чечней. И остальные республики: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — три еще — Владикавказ. Красивое русское слово — «владею Кавказом». Все. Две столицы, шесть республик», — рассуждает Жириновский.

При этом, по мысли политика, сохраняются национальная культура, школы, театры, газеты.