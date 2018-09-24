В Финляндии по делу об отмывании денег задержан гражданин России

Хельсинки, , 12:08 — REGNUM По делу об отмывании денег в Финляндии задержаны двое подозреваемых, один из которых является гражданином России, со ссылкой на сообщение посольства РФ передает «РЕН-ТВ».

Отмечается, что о задержании российского гражданина дипмиссию уведомила финская полиция. Данные о гражданине пока не разглашаются, это делается в интересах следствия. Российские дипломаты отметили, что поддерживают контакты с правоохранителями, у задержанного есть возможность связаться с консульством в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Осло сотрудники полиции Норвегии задержали гражданина РФ, который подозревается в шпионаже. Однако адвокат российского подданного заявила, что нет никаких доказательств того, что задержанный причастен к разведывательной деятельности.

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