На Украине думают, что Киев и Москва договорились по судам в Азовском море

Киев, , 12:00 — REGNUM Украинские военные эксперты по-разному оценивают проход двух кораблей Военно-морских сил Украины через арку Керченского моста.

В частности бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов считает, что свободный проход кораблей говорит о наличии договоренностей Киева и Москвы.

«Большой договорняк в действии. Скорее всего, разыгрывается спектакль по урегулированию ситуации в Азове. Сейчас акт первый — ухудшение и обострение ситуации», — пишет Жданов на своей странице в Фейсбук.

Он прогнозирует, что накануне выборов верховный главнокомандующий Петр Порошенко сменит начальника генштаба Украины (НГШ) Виктора Муженко, репутация которого запятнана поражениями.

«В результате новый НГШ Попков, чистый не запятнанный поражениями, ну и верховный великий разруливатель на белом коне въезжает в предвыборную гонку», — считает Жданов.

В свою очередь главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов считает, что переброска кораблей в Азовское море позволит Украине создать военно-морскую базу.

«В сентябре ВМС Украины направили в Азовское море два бронекатера, «Лубны» и «Кременчуг», а сегодня через Керченский пролив прибыли буксир «Корец» и поисково-спасательное судно «Донбасс». Эти два судна обеспечения позволят приступить к созданию военно-морской базы, позволят обеспечить постоянное применение бронекатеров», — отметил Бутусов на своей странице в Фейсбук.

Он призвал Киев применить комплекс политических и военных усилий для противодействия России в Азовском море. В частности, Бутусов предлагает разорвать российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря, что позволит привлечь союзников из стран НАТО для конвоирования судов.

«Однако сейчас очевидно, что блокада стала фактической, и договор не действует. Пора принимать решительные меры. Раз мы не можем обеспечить безопасность судоходства — значит, нам надо открыть возможность привлечения наших союзников из стран НАТО в конвоировании судов. Для этого надо отменить внутренний статус Азовского моря. Разрыв договора обоснован многочисленными нарушениями РФ, и разрыв договора в данном случае не ослабит украинские усилия по взысканию компенсации — а наоборот, усилит украинские требования. Разрыв договора не снимает с РФ обязанности по обеспечению безопасного мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Так что оспорить любые их нарушения у нас есть все основания», — пояснил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент Украины Петр Порошенко поздравил украинские военные корабли «Корец» и «Донбасс» с заходом в Азовское море.

Напомним, 23 сентября украинские военные корабли, поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец», прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и «оккупированный» Крым («Крымский мост»). Ранее из порта Бердянска для встречи поисково-спасательного судна A500 «Донбасс» и морского буксира A830 «Корец» в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны».

22 сентября в погрануправлении ФСБ по Крыму заявили, что два корабля Военно-морских сил Украины вошли в «исключительную экономическую зону России», в связи с чем их «сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ».