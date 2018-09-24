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Европарламент намерен резко увеличить боевые группы ЕС

Политика

С 18 батальонов до 18 бригад

Страсбург, Франция, 24 сентября 2018, 11:57 — REGNUM  Европейский парламент (ЕП) готовит предложения по увеличению численности боевых групп корпуса Европейского союза с 18 батальонов до 18 бригад, об этом говорится в докладе, размещенном 24 сентября на сайте ЕП.

В документе говорится о возможности создания постоянных европейских сил на базе штабов Европейского корпуса во французском Страсбурге, польском Щецине и немецком Мюнстере.

Соответствующее предложение намерены рассмотреть в Комитете по международным делам Европейского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, главы государств ЕС на протяжении нескольких лет обсуждают вопрос создания европейских вооруженных сил, не входящих в структуры Североатлантического альянса.

Так, ранее девять стран-членов Евросоюза одобрили предложение Франции о формировании европейского военного контингента, применение которого не потребует согласия всех стран-членов ЕС. Решение о применении этой военной силы будут принимать только те страны, которые станут участниками этого проекта.

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