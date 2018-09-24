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СМИ: На саммит АТЭС в Папуа-Новой Гвинее поедет Медведев

Политика

Владимир Путин ехать не планирует

Москва, 24 сентября 2018, 12:00 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит делегацию России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее. Об этом 24 сентября передает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, президент Владимир Путин поездку на саммит не планирует. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информацию не подтвердил, но и не опроверг.

«Мы своевременно сообщим о планах президента», — сказал он.

Ранее стало известно, что встреча на саммите АТЭС не входит в планы и президента США Дональда Трампа. Вместо него поедет вице-президент Майкл Пенс.

Ежегодная встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона пройдет с 12 по 18 ноября. Всего АТЭС объединяет 21 страну.

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