В Турции «нейтрализовали» 33 членов Рабочей партии Курдистана

Анкара, 24 сентября 2018, 11:46 — REGNUM Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» 33 членов Рабочей партии Курдистана во время спецопераций за прошедшую неделю, сообщает 24 сентября Anadolu.
Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.
Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК в Ираке
Читайте развитие сюжета: Турецкая армия «нейтрализовала» двух женщин