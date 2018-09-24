В Турции «нейтрализовали» 33 членов Рабочей партии Курдистана

Анкара, , 11:46 — REGNUM Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» 33 членов Рабочей партии Курдистана во время спецопераций за прошедшую неделю, сообщает 24 сентября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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