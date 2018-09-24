Иран пригрозил США и Израилю «сокрушительным» ответом за теракт в Ахвазе

Тегеран, , 11:43 — REGNUM Тегеран не намерен оставлять без ответа террористический акт, который был осуществлён в Ахвазе, и готов дать сокрушительный ответ на действия США и Израиля, в причастности которых к произошедшему уверены иранские спецслужбы. Об этом сегодня, 24 сентября, предупредил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами, сообщает Reuters.

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Теракт в Ахвазе: 24 сентября в Иране объявлено днем траура

«Вы уже сталкивались с местью Ирана раньше. Наш ответ будет сокрушительным и разрушительным, и вы пожалеете о том, что сделали», — заявил Салами.

Как сообщало ИА REGNUM, группа вооружённых боевиков атаковала военный парад в иранском городе Ахваз 22 сентября. По участникам и зрителям был открыт огонь. В результате 24 человек погибли, еще более 50 получили ранения.

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США отвергли обвинения Ирана в причастности к теракту в Ахвазе

По заявлению президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, к террористическому акту непосредственно причастны США и «одна из стран Персидского залива». Глава государства подчеркнул, что террористы, совершившие нападение в Ахвазе, ответят за содеянное в рамках закона и интересов Ирана.

Добавим, что в США обвинения в причастности к теракту опровергли, заявив, что властям Ирана следует искать виновных у себя в стране.