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Жириновского вызвали в Киев по делу о поддержке ДНР и ЛНР

Политика

Политика вызывают в СБУ для предъявления обвинения и допроса

Жириновского вызвали в Киев по делу о поддержке ДНР и ЛНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Киев, 24 сентября 2018, 11:42 — REGNUM  Лидера ЛДПР Владимира Жириновского вызвали в Службу безопасности Украины (СБУ) на допрос. Об этом пишет официальное издание украинского правительства «Урядовый курьер».

В опубликованной повестке говорится, что российский политик «вызывается на 09:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю СБУ». Отмечается, что лидера ЛДПР вызывают в ведомство для предъявления обвинения в поддержке Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и допроса в качестве подозреваемого.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность начать специальное досудебное расследование против Владимира Жириновского получила Генеральная прокуратура Украины (ГПУ). В ведомстве 21 сентября заявили, что политик в марте — апреле 2014 года «создал и возглавил организованную группу» из депутатов Госдумы и членов ЛДПР, которые собирали средства на поддержку ДНР и ЛНР.

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