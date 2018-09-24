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Светлана Орлова признала поражение на выборах владимирского губернатора

Политика

Проигравшая выборы Светлана Орлова отказалась комментировать итоги голосования

Светлана Орлова признала поражение на выборах владимирского губернатора
Иллюстрация: Kremlin.ru
Светлана Орлова

Владимир, 24 сентября 2018, 11:35 — REGNUM  Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, проигравшая второй тур выборов, признала выборы состоявшимися, но отказалась от каких-либо комментариев.

«Ничего я уже комментировать не буду. Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение», — цитирует Светлану Орлову «Говорит Москва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур губернаторских выборов во Владимирской области состоялся 23 сентября. Явка составила 38,29%. По сравнению с первым туром она увеличилась на 5,3% — тогда до участков дошли всего 32,96% избирателей.

Во втором туре победу одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 57% голосов. Светлану Орлову, баллотировавшуюся от «Единой России», поддержали только 37,46% избирателей, пришедших на выборы.

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Второй тур выборов губернатора Владимирской области — 2018
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