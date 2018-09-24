Светлана Орлова признала поражение на выборах владимирского губернатора

Владимир, , 11:35 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, проигравшая второй тур выборов, признала выборы состоявшимися, но отказалась от каких-либо комментариев.

«Ничего я уже комментировать не буду. Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение», — цитирует Светлану Орлову «Говорит Москва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур губернаторских выборов во Владимирской области состоялся 23 сентября. Явка составила 38,29%. По сравнению с первым туром она увеличилась на 5,3% — тогда до участков дошли всего 32,96% избирателей.

Во втором туре победу одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 57% голосов. Светлану Орлову, баллотировавшуюся от «Единой России», поддержали только 37,46% избирателей, пришедших на выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирцы реализовали проект Орловой «Народное решение» — эксперт

Читайте развитие сюжета: Владимирское облправительство обещают сделать многопартийным