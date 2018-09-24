В Турции арестован предполагаемый посредник ИГИЛ*

Анкара, , 11:38 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали человека, подозреваемого в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 24 сентября Anadolu.

Задержанный обвиняется в посредничестве между террористами: он якобы передавал приказы боевиков из Сирии для своих сообщников в Турции для осуществления противоправной деятельности.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную преступную деятельность в Турции. От их действий здесь погибли по меньшей мере 300 мирных граждан.

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