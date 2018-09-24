Франция: Снижение налогов — на повестке дня бюджетной реформы 2019 года

Париж, , 11:37 — REGNUM Колеблющейся экономический рост, реформы, представленные как необходимые, но не всегда популярные, все под бдительным взглядом Брюсселя: правительство Франции подробно расскажет 24 сентября о своей бюджетной реформе на 2019 год, сообщает Agence France-Presse.

В частности, замедление темпов роста, которое достигло максимума в 0,2% в первом и втором кварталах 2018 года, вынудило правительство Франции значительно скорректировать прогнозы.

«Мы взяли на себя четкие обязательства», — заявил премьер-министр Эдуард Филипп, пообещав сохранить дефицит ниже 3%.

Рост валового внутреннего продукта должен достичь 1,7% в 2019 году, вместо ожидаемого 1,9%. Замедление может даже быть более заметным, чем ожидалось, если верить Банку Франции, который делает ставку на 1,6%.

Бюджетная политика будет включать снижение налога на жилье, падение корпоративного налога, налоговые льготы, а также равительству придется иметь дело с долгом национальной компании французских железных дорог (SNCF).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание по бюджетной политике 22 августа 2018 года, где правительство Франции поставило амбициозную цель на 2019 год для сокращения государственного дефицита.

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