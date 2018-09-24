Косачёв считает комплиментом слова Помпео о действиях РФ в САР и на Украине

Москва, , 11:27 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв предлагает считать комплиментом слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия «не оказывает содействия в Украине, в Сирии».

«Слова госсекретаря США Майка Помпео в интервью телеканалу NBC о том, что Россия «не оказывает содействия в Украине, в Сирии», можно в какой-то мере считать комплиментом и официальным признанием эффективности наших усилий. Если учесть, что действия самих США в обоих случаях деструктивны. И ведь в каждой из стран, что удивительно, Вашингтон поддерживает абсолютно разные силы: на Украине официальные власти, а в Сирии — тех, кто противостоит официальным властям», — написал Косачев в соцсети.

Он подчеркнул, что «Россия абсолютно точно не действует ни против американских, ни против любых иных «третьесторонних» интересов ни в Сирии, ни на Украине, потому что в каждой из этих стран мы стремимся к решению проблем ради самих сирийцев и украинцев».

"И мы можем лишь сожалеть, что цели США там все еще не совпадают ни с какими-то сугубо российскими, а именно с коренными сирийскими и украинскими интересами», — отметил Косачев.