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В Крыму ответили на обвинения Киева о создании Россией «опасных инцидентов»

Политика

Украинским судам никто не мешал пройти через Керченский пролив

Симферополь, 24 сентября 2018, 11:20 — REGNUM  Украинские военные корабли прошли через Керченский пролив без всяких проблем, никаких опасных инцидентов и препятствий для них не создавались, заявил 24 сентября вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Таким образом он прокомментировал заявления Военно-морских сил Украины о том, что Россия якобы нарушила требования международных правил, сопровождая украинские судна при их проходе через Керченский пролив.

«Им никто не мешал. Все прошло по правилам, с соблюдением всех норм международного морского права и мер безопасности», — цитирует РИА Новости Фикса.

По его словам, украинские корабли прошли под аркой Крымского моста, вышли в Азовское море, пришли в пункт назначения и «на этом все закончилось».

«Пусть поменьше паникуют», — заключил Фикс.

Напомним, ранее в ВМС Украины заявили, что 20 сентября российский разведывательный корабль «Приазовье» совершил «чрезмерное» сближение с украинскими судами, чем «создал крайне опасную ситуацию» и «грубо нарушил требования международных правил».

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