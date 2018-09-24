Хайко Маас: в трансатлантических отношениях происходят серьезные изменения

Берлин, , 11:15 — REGNUM После ухода Дональда Трампа с поста президента США отношения между Вашингтоном и Европой вернуть в прежнее русло не удастся, считает министриностранных дел Германии Хайко Маас. Своими мыслями он поделился в Twitter 23 сентября.

«Многие думают, что они смогут пересидеть Трампа, после чего всё станет по-прежнему. Я считаю, это ошибка. В трансатлантических отношениях происходят структурные изменения. Поэтому мы должны в Германии и, прежде всего, в Европе, стратегически перестроиться», — написал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Хайко Маас выступает за «сбалансированное трансатлантическое партнерство»: он призывает европейские страны и в первую очередь Францию сплотиться и сделать Европейский союз сильным игроком на международной арене, став противовесом Вашингтону, который с приходом Трампа в Белый дом перестал относиться к Европе как к верному союзнику.

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