Милонов предложил восстановить православный храм под Дамаском

Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил РПЦ, предпринимателям и общественным активистам организовать восстановление православного храма в Сирии.

Пострадавший от рук террористов приходской храм находится в христианском квартале в 20 километрах от Дамаска.

Как сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе парламентария, письмо с предложением о восстановлении церкви Милонов уже направил Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Параллельно депутат намерен привлечь к реализации этой инициативы жертвователей и волонтеров, которые могут принять личное участие в восстановлении церкви.

Кроме того, получено благословение этой идеи со стороны викария Патриарха Антиохийского и всего Востока митрополита Сейднайского Луки (Аль-Хури).

«Деятельность по восстановлению храма планируется осуществить в несколько этапов. На первом этапе будут проведены первоочередные ремонтные работы, необходимые для возвращения храма к регулярной богослужебной жизни. На следующих этапах будут проводиться работы по украшению храма», — пояснил Виталий Милонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, к восстановлению разрушенного террористами православного храма Святого Георгия Победоносца XIII века приступили реставраторы в городе Маалула. Реставрационные работы оплачивают только сами прихожане храма и христианские общины в Сирии. Международные организации этим не интересуются.