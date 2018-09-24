Благосостоянию фермеров США угрожает не РФ, а агрессивная политика Трампа

Москва, , 11:07 — REGNUM Американцев, судя по их прессе, волнует «угрожающая» конкуренция с нашей страной на рынке зерна. Нас же тот факт, что ещё в 2016 году Россия заняла первое место в мире по объемам экспорта пшеницы, оттеснив США, а в 2018 году повторила это достижение, в принципе, радует, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее о том, что рекордный урожай пшеницы в РФ и объемы российского экспорта угрожают благосостоянию фермеров США написала газета The Wall Street Journal. По данным издания, объем экспорта пшеницы из России в прошедшем сельскохозяйственном году составил 40 млн тонн, этот показатель превысил объемы экспорта предыдущего года и стал самым крупным в мире за последние 25 лет.

Хотя мы и понимаем, что повышение конкурентоспособности российской пшеницы на внешних рынках связано в том числе и с падением курса рубля по отношению к доллару.

Американцам — и простым, и «яйцеголовым» в Вашингтоне — стоило бы не искать угрозу вовне, а задуматься, к каким последствиям в условиях усиливающейся конкуренции на мировых рынках приведёт их политика применения финансово-экономических рычагов для оказания политического давления на тех, кто им хоть чем-то не угодил.

Разве не угрожает американским фермерам начатая Дональдом Трампом политика санкционного давления на Китай? Конечно, угрожает. Достаточно упомянуть, что 56 процентов всех производимых ими соевых бобов они продают на китайском рынке.

Сельхозпредприятия в США закрываются рекордными темпами, а политика санкций, которая имеет явный обратный эффект, набирает обороты.

Внимательно наблюдая за этой политикой (я уже не говорю о прямых участниках санкционного противостояния), страны мира будут всё более отворачиваться от США и искать более надёжных партнёров. В том числе, будут делать выбор в пользу России.

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