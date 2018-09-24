Министр по Brexit все еще настроен оптимистично в отношении выхода из ЕС

Лондон, , 11:09 — REGNUM Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб заявил о своей уверенности в том, что соглашение о размежевании будет подписано, сообщает 24 сентября Reuters.

«Мы продолжаем переговорный процесс, мы пытаемся заключить настолько выгодное соглашение, насколько это возможно, но мы готовы к любому развитию событий», — подчеркнул Рааб.

Напомним, ранее в пятницу 21 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры о Brexit зашли в тупик, что вызвало резкую реакцию как в ЕС, так и в Соединенном Королевстве. Некоторые политики заявили о неизбежной отставки премьер-министра, после выхода из содружества.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй начала подготовку к досрочным выборам в парламент — The Sunday Times