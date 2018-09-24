«Пьяница и насильник»: возможного верховного судью США пытаются очернить

Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Вслед за Кристин Форд, которая обвинила кандидата на должность верховного судьи США Бретта Кавану в попытке изнасилования, по ее словам, имевшей место в начале 80-х, с похожими обвинениями выступила Дебора Рамирез.

Как сообщает The New Yorker, Рамирез училась вместе с Каваной в Йельском университете, и описывает вечеринку в общежитии, на которой и случился «пьяный инцидент».

По словам обвинительницы, дело было также в начале 80-х. Как пишет издание, внезапное внимание прессы для нее было нежелательным и она не решалась говорить публично, «отчасти потому, что в ее воспоминаниях были пробелы, потому что она пила во время предполагаемого инцидента». Но, после шести дней «тщательной оценки своих воспоминаний и консультаций со своим адвокатом» Рамирез объявила себя «достаточно уверенной в воспоминаниях», чтобы сказать, что «помнит, как Кавана выставил себя на пьяной вечеринке в общежитии, сунул свой пенис ей в лицо и заставил ее прикоснуться к нему без ее согласия».

Сенатор Дайана Файнстайн, которая является одним из главных поборников обвинительницы Форд, призывает отменить назначенные на четверг слушания по Каване, указывая, что Форд согласилась на следующей неделе дать показания — «перед лицом смертельных угроз». Ее поддерживает сенатор Крис Мерфи:

«Это пожизненное назначение — нет причин спешить».

Сенатор Тед Лью в своем твиттере утверждает:

«Как бывший прокурор я знаю, что люди, которые вовлечены в девиантное сексуальное поведение, делают это не только один раз. Есть много судей, которых президент может номинировать, против которых нет претензий во множестве сексуальных проступков».

Лью также со ссылкой на Washington Post указывает, что Кавана отказался отвечать на вопросы о своих сексуальных и алкогольных наклонностях, что, по мнению сенатор, в свете новых обвинений «приобретает новый смысл». Он полагает, что у Каваны больше причин лгать, чем у двух простых граждан, которые «уничтожили свою приватность и получили смертельные угрозы, разделив свой личный, травматический и унизительный опыт».

Сенатор Ричард Блюменталь в своем микроблоге выражает восхищение «невероятной храбростью» Рамирез, которая «вышла вперед, чтобы рассказать свою историю, даже увидев кошмар общественного осуждения», обрушившийся на доктор Форд. Необходимо отметить, что противоборствующие назначению Каваны сенаторы, конгрессмены и их сторонники выражали горячее одобрение доктору Форд, говоря о смелости, с которой она не побоялась выступить против такого влиятельного человека.

Политический комментатор Пол Сперри со ссылкой на председателя сенатского юридического комитета и комитета по борьбе с обращением наркотиков Чака Грассли сообщает, что молодые дочери судьи Каваны столкнулись с серьезными угрозами и жестокими нападками в результате этих утверждений, и «им становится хуже с каждым днем».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура Каваны на облеченный широкими полномочиями пост главы Верховного суда сразу вызвала горячую дискуссию и жесткое сопротивление среди членов Демпартии, сторонников абортов и защитников прав ЛГБТ. К кандидатуре положительно отнеслись защитники семейных ценностей.