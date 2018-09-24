У полиции Норвегии нет доказательств «шпионажа» гражданина РФ — адвокат

Осло, , 10:57 — REGNUM Нет никаких доказательств того, что задержанный в Норвегии на прошлой неделе гражданин России причастен к шпионажу, заявила адвокат подозреваемого Хеге Аакре. Об этом пишет 24 сентября норвежская газета Verdens Gang.

По словам стороны защиты 51-летнего гражданина России, он прилетел в Норвегию для участия в семинаре, никаких иных оснований для его приезда нет. Адвокат также отметила, что у правоохранителей Норвегии, задержавших «шпиона» нет никаких доказательств его противоправной деятельности.

«Нет никаких конкретных доказательств того, что он собирал информацию», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Осло сотрудники полиции Норвегии задержали гражданина РФ, который подозревается в незаконной разведывательной деятельности.

Читайте также: В Норвегии по обвинению в шпионаже задержан гражданин РФ