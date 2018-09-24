В учениях СНГ в Киргизии примут участие почти 30 самолётов и вертолётов РФ

Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Киргизию переброшены около 30 единиц военной авиатехники Центрального военного округа Минобороны РФ. По информации военного ведомства, самолёты и вертолеты, которые примут участие в совместных учениях силовых структур государств — членов СНГ «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018» размещены на двух военных аэродромах Киргизии — Кант и Чолпон-Ата.

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Во время розыгрыша практических действий самолёты Су-24 отработают нанесение бомбового удара по командному пункту условного противника, а штурмовики Су-25 отработают ракетный удар по колонне бронемашин противника.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее для участия в совместных антитеррористических учениях силовых структур государств — участников СНГ «Иссык-Куль — Антитеррор 2018» в Киргизию с Урала России перебросила ракетные комплексы «Искандер-М». Участие в манёврах примет горная мотострелковая бригада 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа из Тувы.

Напомним, учения «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018» стартовали сегодня, 24 сентября, на территории учебного центра Эдельвейс в Киргизии. Завершатся манёвры 26 сентября.