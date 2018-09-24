Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в рамках Генассамблеи ООН

Баку, , 10:51 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян проведут 26 сентября встречу на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«На встрече будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Cхофер (США).

Напомним, за последние десять дней ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась после того, как вооруженные силы Азербайджана стали систематически обстреливать армянские приграничные населенные пункты.

На митинге 16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за последние три дня ВС Армении вынуждены были уничтожить трёх азербайджанских солдат.

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