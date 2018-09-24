Понедельник, 24 Сентября 2018 года
11:10:58 МСК

Правозащитники из Саудовской Аравии награждены «За правильный образ жизни»

Политика

Премию получили трое борцов за права человека, находящиеся в тюрьме королевства

Эр-Рияд, 24 сентября 2018, 10:54 — REGNUM  Трое правозащитников из Саудовской Аравии получили награду «За правильный образ жизни», сообщает 24 сентября Associated Press.

Премию получили трое борцов за права человека, находящиеся в тюрьме королевства. В формулировке к награде значится, что она была присуждена за попытку реформирования тоталитарной политической системы Саудовской Аравии.

Напомним, премия «За правильный образ жизни» учреждена в 1980 году и вручается за достижения в правозащитной деятельности. Вручается она ежегодно.

Саудовская Аравия регулярно обвиняется в нарушении прав человека, в основном за преследование журналистов и правозащитников, критикующих правящую элиту королевства.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕСПЧ оштрафовал Бельгию за нарушение прав мусульманки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правозащитные организации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить