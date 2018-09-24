Правозащитники из Саудовской Аравии награждены «За правильный образ жизни»

Эр-Рияд, , 10:54 — REGNUM Трое правозащитников из Саудовской Аравии получили награду «За правильный образ жизни», сообщает 24 сентября Associated Press.

Премию получили трое борцов за права человека, находящиеся в тюрьме королевства. В формулировке к награде значится, что она была присуждена за попытку реформирования тоталитарной политической системы Саудовской Аравии.

Напомним, премия «За правильный образ жизни» учреждена в 1980 году и вручается за достижения в правозащитной деятельности. Вручается она ежегодно.

Саудовская Аравия регулярно обвиняется в нарушении прав человека, в основном за преследование журналистов и правозащитников, критикующих правящую элиту королевства.

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