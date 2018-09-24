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Тайвань привержен расширению двусторонней торговли с Индонезией

Политика

Новая политика Тайваня в отношении южной границы усиливает приверженность правительства укреплению партнерских отношений со странами Юго-Восточной Азии

Джакарта, 24 сентября 2018, 10:51 — REGNUM  Новая политика в отношении южной границы, которая была инициирована правительством Тайваня в 2016 году, усиливает приверженность укреплению партнерских отношений со странами Юго-Восточной Азии, в частности с Индонезией, сообщает Antaranews.

Благодаря этой политике Тайвань хочет развивать взаимовыгодное сотрудничество со странами Юго-Восточной и Южной Азии в области экономики и торговли, науки, техники и культуры.

«Благодаря этой политике мы хотим предоставить народу Индонезии качественные инновационные продукты из Тайваня и пригласить студентов и рабочих из Индонезии сотрудничать», — заявил директор экономического отдела Тайбэйского торгового и экономического офиса в Индонезии Джек Чен-Хуан.

Джек Чен-Хуан добавил, что двусторонняя торговля Тайваня с Индонезией в 2017 году составила почти 8 млрд долларов США, что на один миллиард долларов больше, чем в предыдущем году.

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Внешняя политика Индонезии
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