Тайвань привержен расширению двусторонней торговли с Индонезией

Джакарта, , 10:51 — REGNUM Новая политика в отношении южной границы, которая была инициирована правительством Тайваня в 2016 году, усиливает приверженность укреплению партнерских отношений со странами Юго-Восточной Азии, в частности с Индонезией, сообщает Antaranews.

Благодаря этой политике Тайвань хочет развивать взаимовыгодное сотрудничество со странами Юго-Восточной и Южной Азии в области экономики и торговли, науки, техники и культуры.

«Благодаря этой политике мы хотим предоставить народу Индонезии качественные инновационные продукты из Тайваня и пригласить студентов и рабочих из Индонезии сотрудничать», — заявил директор экономического отдела Тайбэйского торгового и экономического офиса в Индонезии Джек Чен-Хуан.

Джек Чен-Хуан добавил, что двусторонняя торговля Тайваня с Индонезией в 2017 году составила почти 8 млрд долларов США, что на один миллиард долларов больше, чем в предыдущем году.

Читайте ранее в этом сюжете: Тайвань может решить экологические проблемы в Индонезии