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В Алма-Ате уволили главу управления здравоохранения

Политика

Мусинов занял должность в ноябре 2017 года

Астана, 24 сентября 2018, 10:48 — REGNUM  В Алма-Ате освобожден от занимаемой должности глава управления здравоохранения Серикбол Мусинов, сообщает 24 сентября издание Zakon.kz.

Мусинов занял вышеуказанную должность в ноябре 2017 года. В настоящее время в системе здравоохранения Алма-Аты проходят изменения, направленные на улучшение оперативного менеджмента медицинских организаций. Ранее за упущения по данному направлению своих должностей лишись несколько руководителей городских медицинских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов поднял проблему кадрового обеспечения медицинских учреждений республики. Основной проблемой в этом направлении является нежелание выпускников медицинских вузов работать в регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане раскрыли кадровые проблемы здравоохранения

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