Взятка мебелью: новый эпизод в деле главы новгородского Роспотребнадзора

Великий Новгород, , 10:40 — REGNUM Арестованный по обвинению в получении крупной взятки в виде оплаты дорогостоящего стоматологического лечения глава новгородского Роспотребнадзора Анатолий Росоловский обвинён в ещё одном эпизоде преступной деятельности: следствие выявило эпизод получения им взятки в виде мебели на сумму более 70 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, по данному факту в отношении Росоловского возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя»).

В настоящее время руководитель ведомства находится под арестом по обвинению по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство.

По версии следствия, взятку мебелью Росоловский получил в 2016 году от директора одной из организаций Боровичского района Новгородской области за выдачу санитарно-эпидемиологического заключения по проекту обоснования размеров и организации санитарно-защитной зоны полигона твердых бытовых отходов.

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Следственные действия продолжаются, отрабатывается версия о возможном совершении обвиняемым других аналогичных преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Росоловский был задержан в июне 2018 года по обвинению в том, что получил взятку на общую сумму 496 тыс. рублей в виде оплаты стоматологических услуг — за общее покровительство и попустительство в отношении крупной птицефабрики — ООО «Белгранкорм — Великий Новгород».

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