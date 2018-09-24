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Турчинов станет главным протестантом Украины

Политика

Секретарь СНБО возглавит объединение протестантских церквей на Украине

Турчинов станет главным протестантом Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Турчинов

Киев, 24 сентября 2018, 10:39 — REGNUM  Координатором объединения протестантских церквей на Украине станет секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает 24 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, так решили лидеры украинских протестантских церквей и Турчинов, которые создадут единое общественное церковное движение. Лидером этого движения и станет секретарь СНБО. Турчинов добавил, что цель движения — «христианский путь развития» Украины.

Напомним, правительство и президент Украины Петр Порошенко не раз заявляли, что страна скоро получит автокефалию. Также Константинопольский патриарх Варфоломей направил всем православным церквям сообщение о том, что Украина получит автокефалию.

Из-за позиции Ватикана Российская православная церковь решила прекратить поминать Варфоломея во время богослужений, а также вышла из всех структур, где главенствует Константинопольский патриархат.

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Религиозные конфликты на Украине
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