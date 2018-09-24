Тысячи иранцев пришли проститься с жертвами теракта в городе Ахваз

Тегеран, , 10:21 — REGNUM Тысячи людей пришли на церемонию прощания с жертвами теракта в Иране, сообщает 24 сентября Associated Press.

Траурные церемонии проходят в мечети города Ахваз, откуда были родом большинство погибших.

Ответственность за преступление взяла местная арабская сепаратистская группировка. Власти страны пообещали отомстить преступникам.

Напомним, 22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз неизвестные открыли стрельбу. В результате нападения погибли по меньшей мере 25 человека, свыше 630 человек получили ранения.

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