Видодо: На встрече во Вьетнаме я видел плохое самочувствие Чан Дай Куанга

Джакарта, , 10:20 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что индонезийский народ сожалеет о гибели вьетнамского президента Чан Дай Куанга, сообщает Antaranews.

«Еще раз, все мы, вся Индонезия, хотим выразить свои соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама», — заявил глава Индонезии.

По словам Джоко Видодо, индонезийская делегация во главе с президентом провела двустороннюю встречу с президентом Чан Дай Куангом 11 сентября 2018 года. Глава Индонезии заявил, что встреча прошла тепло и дружелюбно, но в тоже время я видел его плохое самочувствие», — отметил Джоко Видодо.

Напомним, президент Вьетнама ушел из жизни 21 сентября 2018 года из-за тяжелой болезни.