В США в прокат вышел документальный фильм про Трампа

Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Документальный фильм про действующего главу Белого дома Дональда Трампа «Фаренгейт 11/9», автором которого является режиссер Майкл Мур, вышел в прокат в США. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

По данным издания, кассовые сборы картины, которую транслировали в середине сентября 2018 г. в 1719 кинотеатрах страны, составили чуть более $3 млн.

Отметим, что название документальной картины является отсылкой к дате 9 ноября 2017 года, когда политик Трамп был избран президентом США, а также к фильму Мура «Фаренгейт 9/11».

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