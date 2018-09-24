Правящая коалиция ФРГ приняла новое решение о судьбе Ханса-Георга Маасена

Берлин, , 10:18 — REGNUM Уволенный с поста главы ведомства по охране конституции (контрразведки) Ханс-Георг Маасен не будет назначен статс-секретарем министерства внутренних дел, как об этом было заявлено ранее, пишет газета Kurier.

Вечером 23 сентября министр внутренних дел Хорст Зеехофер после очередного совещания правящей коалиции объявил, что Маасена ждет пост главы отдела по европейским и международным вопросам. Таким образом, его зарплата останется неизменной. Ранее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) возмутилась тем, что опальный Маасен станет статс-секретарем — фактически это означало повышение его статуса и заработной платы.

Скандал вокруг фигуры Маасена подорвал доверие жителей Германии к правящей коалиции, куда входят партии «Христианско-социальный союз» (лидер — Хорст Зеехофер), «Христианско-демократический союз» (лидер — Ангела Меркель) и СДПГ (лидер — Андреа Налес). Как показал опубликованный 23 сентября опрос института Emnid, 67% граждан Германии не верят в возможность успешной совместной работы партий. Если бы выборы в бундестаг состоялись сейчас, три партии в сумме получили бы только 45% голосов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ханс-Георг Маасен стал причиной политического кризиса в Берлине из-за своей позиции по событиям в саксонском городе Хемниц. Он заявил в прессе, что сообщения о правых погромах и травле иностранцев в Хемнице были дезинформацией, в то время как правительство придерживалось противоположной точки зрения. ХДС и СДПГ сочли слова Маасена неприемлемыми и потребовали его отставки.

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