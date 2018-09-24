Иранская рулетка Трампа

Станислав Тарасов, , 10:17 — REGNUM

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что «США не стремятся к смене власти в Иране или любой другой стране и Вашингтон лишь защищает американцев и своих союзников». Она добавила, что «президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Иран является «плохим игроком» на международной арене». То есть Вашингтон, требуя изменения позиции от других, видит себя и своих региональных союзников в положении «праведников», хотя недавно Трамп называл «самой худшей ошибкой в истории страны» военное присутствие «Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, инициированное президентом Бушем-младшим».

Но тем не менее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь грозит Тегерану новыми санкциями. По его словам, Вашингтон «найдет новые варианты санкций в отношении Ирана, если возобновленные прежние ограничения не приведут к изменениям в стране». Наконец, главный адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани утверждает, что «санкции, введенные Вашингтоном в отношении Тегерана, работают и в итоге приведут к революции, результатом которой станет свержение нынешних иранских властей». «Я не знаю, когда мы свергнем их, — подчеркнул Джулиани. — Это может произойти в течение нескольких дней, месяцев или лет. Но это произойдет». При этом США уже действуют в отношении Ирана максимально жестко. В ночь на 7 августа вступили в силу меры репрессивного характера, охватив в том числе иранский автомобилестроительный сектор, куплю-продажу золота и ряда металлов. 5 ноября вступят в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов. Что дальше?

Обозначим возможные сценарии дальнейшего развития событий. Первый, «корейский». У американцев получается изменить политику Тегерана, но это возможно только в том случае, если международные и региональные игроки будут сотрудничать с Вашингтоном. Пока же Европейский союз, Россия и Китай не поддерживают решение США выйти из ядерной сделки с Ираном и будут стремиться сохранять с Тегераном торгово-экономические и прочие отношения. Это непросто, особенно для Евросоюза, которой стоит перед выбором, стоит ли ради Ирана пожертвовать своими национальными и экономическими интересами в отношениях с Соединенными Штатами. При этом Тегеран должен четко продолжать выполнять свои обязательства по ядерной сделке, чтобы сохранить возможность для ЕС, России и Китая атаковать американцев с этих позиций.

В формате этого сценария возможен и специфический вариант действий. Иран, вступив на первом этапе в переговоры с США, будет пытается оттянуть время. Трамп еще раз подтвердил свою готовность встретиться с иранским президентом Хасаном Рухани, намекая на то, что может появиться определенный политический позитив, сопутствующий переговорному процессу. Как считает израильский востоковед Мордехай Кейдар, «сам факт того, что Вашингтон вступил в переговоры с Ираном, станет победой Тегерана». Правда, перечень проблем, которые иранцам выставят американцы, — демонтаж ядерных объектов, удаление центрифуг и уже обогащенного урана из страны, демонтаж ракетных заводов и самих ракет, отступление всех иранских военных сил в масштабах всего Ближнего Востока, приостановление военной и финансовой поддержки ХАМАС и «Хезбалле» — предполагает длительный и сложный переговорный цикл.

Второй сценарий. США будут пытаться сжимать кольцо вокруг Ирана через разного рода санкции и конкретные акции как на Ближнем Востоке, стимулируя на этом направлении политику своих союзников. Ставится задача сначала подорвать экономическую систему страны и довести до краха ее государственную систему, попутно осуществляя меры по политической дискредитации режима. При этом максимально будут использовать протестные настроения среди этнических меньшинств — белуджей в юго-восточном регионе, арабов в Ахвазе, курдов на северо-западе и иранских азербайджанцев на севере. Такой ход событий предполагает превращение Ирана в Сирию и его фрагментацию через продуцирование хаоса, «войны всех против всех», что неизбежно затронет почти все страны Ближнего Востока, а также Закавказье.

На наш взгляд, на данном этапе вероятность начала военной кампании против Тегерана находится на втором или третьем плане. Первой отрабатывается «дипломатическая артподготовка». Муссирование идеи о вероятности диалога США с Ираном в кулуарах ООН не случайно. Отсюда возникает вопрос об истинных целях и истинных организаторах недавнего теракта в Ахвазе, что срывает контактный процесс Тегерана с Вашингтоном. Такой же вопрос возникает и в связи с действием Израиля в отношении сбитого российского самолета, что не только внесло напряженность во взаимоотношения между Россией и Израилем, но и обозначило новый риск на Ближнем Востоке, завязанный на Иране и Сирии (на территории которой уже давно ведется прокси-война Израиля против Ирана).

Поэтому можно предполагать, что сирийский фронт будет перемещаться, точнее, дополняться, Йеменом или Ираком. Таким образом, на Ближнем Востоке начинается перегруппировка и новая расстановка сил. Впереди важные решения и важные события.