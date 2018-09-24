Свердловское Заксобрание одобрило пенсионные поправки

Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM В Свердловской области депутаты Заксобрания оставили пожилым людям льготы по налогу на недвижимость, землю и по транспортному налогу. Заседание прошло сегодня, 24 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего депутаты рассмотрели два «пенсионных» законопроекта. Представители фракции ЛДПР настаивали на том, чтобы освободить от транспортного налога владельцев машин не только до 150 лошадиных сил, но и больше. Но остальные депутаты это не поддержали. В итоге оба законопроекта Заксобрание приняло практически единогласно.

Напомним, 29 августа с обращением к гражданам выступил президент России Владимир Путин. Он заявил о том, что гражданам, достигшим возраста в 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, необходимо сохранить льготы.

После этого в регионах России начали изменять своё законодательство.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале предпенсионерам оставят льготы по транспортному налогу