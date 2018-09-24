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МИД Венгрии: мы готовы выслать украинского консула

Политика

…если Украина вышлет венгерского

Будапешт, 24 сентября 2018, 09:57 — REGNUM  Венгрия примет ответные меры, если Украина вышлет венгерского консула, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает 24 сентября УНИАН.

По его словам, высылка консула Венгрии с Украины не останется без ответа. Если Киев позволит себе совершить данный поступок, то Будапешт вышлет в ответ украинского консула. Сийярто добавил, что намерен встретиться с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Нью-Йорке.

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, где венгерский консул в Закарпатье выдает украинским гражданам венгерские паспорта. При этом жителям Украины говорилось, что они должны скрывать от властей свое второе гражданство.

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Внешняя политика Венгрии
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